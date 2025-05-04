DEM Parti Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: Açık bir provokasyon

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı: “Bu çirkin saldırı sadece sayın Özel’e değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.”

Fotoğraf: Umut Taştan

18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmiş, cenazeden önce Sırrı Süreyya için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmişti.

AKM’de düzenlenen törene katılan Özel’e bir şüpheli yumruk atarak saldırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın saldırıya ilişkin açıklamaları şöyle:

“Sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir öfkeyle, en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı sadece sayın Özel’e değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.

Acımızın en derin olduğu anda, halkların ortak yasını hedef alan bu alçakça girişimin amacını da arkasındaki karanlığı da biliyoruz. Bu ülkenin onurlu insanları, bu kirli senaryolara teslim olmayacak.

Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi telefonla ilettik. Buradan bir kez daha kamuoyunun huzurunda geçmiş olsun diyor, bu saldırının faillerinin ve arkasındaki zihniyetin açığa çıkarılması için çağrımızı yineliyoruz.”