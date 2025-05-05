Özel'e saldırı: Başsavcılık, saldırganın MASAK ve HTS kayıtlarını istemiş

İstanbul başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’na ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve HTS kayıtlarını istedi.

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Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in dünkü cenazesinden önce İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınmış, 2004’te iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Gözaltı süresi bir gün uzatılan Tengioğlu ayrıca Beyoğlu’nda bir otelde konaklamış.

ANKA‘nın haberine göre İstanbul başsavcılığı, henüz ifadesi alınmayan Tengioğlu’nun MASAK ve HTS kayıtları için yazı yazdı. Haberde başsavcılık cevap beklediği yazıldı.



