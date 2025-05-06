Özel'e saldıran Tengioğlu tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.
Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’taki cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.
66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınmıştı.
Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, birini yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer çocuğuysa balkondan atlayarak canını kurtarmıştı.
İstanbul Adliyesi’nde savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Tengioğlu, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.