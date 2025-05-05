Tengioğlu'nun ifadesi: Cumhurbaşkanımıza dediklerinden rahatsız olmuştum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu ifadesinde “Ben Özel’in sayın cumhurbaşkanımıza “Sana dünyayı dar ederim” demesinden rahatsız olmuştum” dedi.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dünkü cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı.

Gözaltına alının 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Tengioğlu’nun hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunduğunu açıklamıştı.

Beyoğlu’nda ruhsatsız bir otelde konakladığı ortaya çıkan Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

Tengioğlu’nun gece Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifade ortaya çıktı.

‘Anlık gelişen bir olaydır’

Saldırıyı planlayıp planlamadığına dair soruya şöyle yanıt verdi:

“Hayır ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için Atatürk Kültür Merkezi önüne gittim. Özgür Özel’in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır. Kimse bana talimat vermedi. Anlık gelişen refleks sonucu meydana gelmiştir.

Ne kimseden para aldım ne de talimat aldım. Devletten aldığım yaşlılık aylığımı almaktayım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim, yaklaşık 380 bin lira civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır.”

Tengioğlu, beş çocuğundan ikisini 2004’te öldürdüğünü, o tarihlerde İskenderun Cezaevi’nden Adana Kurttepe Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk alıp tedavi gördüğünü söyledi.

Tengioğlu, Tarlabaşı’nda bulunan bir apartta kaldığını ifade etti.

Olay günü hem vakit geçirmek hem de iş aramak maksadıyla yürürken Taksim Meydanı’nda kalabalık bir grup gördüğünü belirtti.

Birine sorması üzerine Önder’in cenazesi olduğunu öğrendiğini söyleyen Tengioğlu ifadesine şöyle devam etti.

‘Önder’in terörsüz Türkiye çabaları için orada bulunmak istedim’

“Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim.

Bundan dolayı Atatürk Kültür Merkezine doğru yürüdüm. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim. Burada Sırrı Süreyya Önder’in yakaya takılmak üzere küçük fotoğrafları vardı. Toplu iğneyle bana da uzattılar. Ben de aldım yakama taktım. Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim.

‘Özel’in ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir’

Alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel’in yüzüne bir tokat vurdum.

Özgür Özel’e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel’in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım.”

‘Üstüne basarak söylüyorum…’

Tengioğlu ifadesini şöyle tamamladı:

“Son olarak üstüne basarak söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza “Sana dünyayı dar ederim” demesinden rahatsız olmuştum, gençleri birbirine düşürmesinden rahatsız olmuştum, savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim.

Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olamam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır. Ben vatanını milletimi seven bir insanım. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”