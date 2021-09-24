Teleferik kazasından sonra İsrail’e kaçırılan çocuk, dava sonuçlanana kadar bu ülkede kalacak

İtalya’da, mayıs ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında hayatta kalan tek kişi olan ve dedesi tarafından İsrail’e kaçırılan altı yaşındaki çocuk, anne ve babasının aileleri arasındaki dava sonuçlanana kadar bu ülkede kalacak.

Aya Biran-Nirko. Fotoğraf: Reuters

23 Mayıs’ta, Stresa’dan Mottarone Dağı’na yolcu taşıyan teleferik Maggiore Gölü yakınlarında düşmüştü. Anne-babası, babaanne ve dedesi ile iki yaşındaki erkek kardeşi kazada hayatını kaybeden Eitan Biran yaralı olarak kurtulmuştu. Haziran ayında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilince velayet İtalya’da yaşayan halaya verilmişti. Ancak çocuğun İsrail’de, Tel Aviv’de yaşayan teyzesi Gali Peleg geçen ay velayeti almak için dava açmıştı. 11 Eylül’de ise annesinin babası olan dedesi onu özel uçakla İsrail’e kaçırmıştı. Polis, soruşturma açmıştı.

Halası Aya Biran-Nirko, İsrail’deki aile mahkemesine çocuğun İtalya’ya yollanması için başvurdu. Dün Tel Aviv’deki duruşmaya katılan Biran-Nirko, dışarıdaki gazetecilere, “Eitan için kaygılanıyorum. Onu mümkün olan en kısa sürede görmek istiyorum” dedi.

Mahkemenin hakimi, çocuğun dava sonuçlanana kadar İsrail’de kalmasını, hem anne hem de baba tarafından akrabalarıyla vakit geçirmesini kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşma 8 Ekim’de.