Tarım Kredi de ‘indirim’ çağrısına kulak verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Ömer Bolat’ın ‘indirim’ çağrısı sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketler (Tarım Kredi) gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe ‘yüzde 50’ye varan’ indirime gidiyor.

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Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektörüne indirim çağrısı yapmıştı.

Bolat da 6 Ekim’de, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında marketlerden ‘büyük bir indirim kampanyası’ beklediklerini söylemişti: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.”

Zincir market A 101, 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim yapacağını açıklamıştı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) üyesi 15 dernek de yıl sonuna kadar mobilya perakende fiyatlarına zam yapmama kararı almıştı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketler çağrıya kulak verdi. İndirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim’de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim yapılacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de ‘manavda taptaze indirim’ kampanyası devam edecek.