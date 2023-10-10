Bakanın ‘indirim’ çağrısına kulak veren ilk market A 101

Zincir market A 101, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ‘indirim’ çağrısına kulak verdi. Market, 1000 üründe yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı.

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Bolat, 6 Ekim’de, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında marketlerden ‘büyük bir indirim kampanyası’ beklediklerini söylemişti: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.”

A 101’in açıklaması şöyle:

“A101’in temel misyonu kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla müşterilerine sunmaktır ve kurulduğu günden beri bu misyonla hareket etmektedir. A101 olarak, tüketicilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay boyunca atıyoruz. Artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu, her gün en az 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim yapmaktadır. A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir.”