Bakanın çağrısına mobilyacılar da kulak verdi: Yıl sonuna kadar zam yok

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ‘indirim’ çağrısına kulak veren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) üyesi 15 dernek, yıl sonuna kadar mobilya perakende fiyatlarına zam yapmama kararı aldı.

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Bolat, 6 Ekim’de, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında marketlerden ‘büyük bir indirim kampanyası’ beklediklerini söylemişti: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.”

Bolat’ın bu çağrısına zincir marketlerden sonra mobilyacılar da kulak verdi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı açıklamada federasyon üyesi 15 dernekle yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmama kadarı aldıklarını bildirdi.

Ekonomim’in aktardığına göre Bolat, şunları dedi: “Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz.”

Zincir market A 101, Bakan Bolat’ın ‘indirim’ çağrısına kulak vermiş; 1000 üründe yüzde 50’ye varan indirim yapacağını açıklamıştı.