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Yaramazlara biraz batar!

Taraftarın telefonunu kırmıştı: Ronaldo’ya iki maç ceza

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig’in 32’nci haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için iki maç ceza aldı.

Fotoğraf: Reuters

Verdiği bir röportajda kulüp yönetimini hedef alan ve bu nedenle İngiliz Premier Lig takımı Manchester United’la yolları ayrılan Ronaldo, bu defa aldığı cezayla gündemde.


AA’nın haberine göre İngiltere Futbol Federasyonu’nu (FA) paylaştığı açıklamada cezaya gerekçe olarak, Ronaldo’nun 9 Nisan 2022’de oynanan Everton-Manchester United müsabakasının ardından taraftara uygunsuz davranışı gösterildi.

Portekizli futbolcuya ayrıca 50 bin sterlin de para cezası verildi.

Manchester United’la yollarını ayıran 37 yaşındaki golcü oyuncu, cezasını, gideceği kulübün ulusal ligindeki karşılaşmalarda çekecek.

Ronaldo, Everton’a 1-0 yenildikleri mücadele sonrası tünelden geçerken fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırmış, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından da özür dilemişti.

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