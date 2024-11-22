Suriye’de tarihin en eski alfabesi keşfedildi

Suriye’de bilim insanları, antik mezarlardan çıkardıkları kil silindirlerin üzerinde kazılı halde buldukları yazının insanlık tarihinin bilinen en eski alfabesi olduğunu tespit etti.

Fotoğraf: Arkeonews

Science Daily dergisinin aktardığına göre bilim insanları, Suriye’nin en eski kent merkezlerinden Umm-el Marra’daki antik mezarlarda arkeolojik kazı çalışmaları yürüttü.

Temelleri Erken Tunç Çağı’na dayanan mezarları kazan araştırmacılar, altın ve gümüş takılar, altı iskelet, pişirme kapları, çömlek ve mızrak ucunun yanı sıra üzerinde kazılı yazılar bulunan, parmak uzunluğunda dört adet kil silindir buldu.

Umm-el Marra. Fotoğraflar: Ancientpages

Johns Hopkins Üniversitesi’nden arkeoloji profesörü ve kazı çalışması ekibinden Glenn Schwartz, radyokarbon tarihleme yöntemiyle tarihi doğrulanan yazıların milattan önce (M.Ö) 2 bin 400’lü yıllardan olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Schwartz, bu yazıların bilinen diğer alfabetik sistemlerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu ortaya koyduklarını belirterek keşfin alfabenin M.Ö 1900’den sonra Mısır’da ya da çevresinde icat edildiğine yönelik inanışları değiştireceğini belirtti.

Keşfedilen silindirlerin üzerindeki yazıların mezardan çıkarılan nesnelerin nereden geldiğine ya da kime ait olduğuna ilişkin sorulara yanıt niteliğinde olabileceğini değerlendiren Schwartz şunları söyledi:

“Fakat yazıyı tercüme edecek bir araç olmadan sadece spekülasyon yapabiliriz.”