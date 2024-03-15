Fenomen dize ‘Squid Game’in yıldız oyuncusu Oh Yeong-su cinsel istismardan suçlu bulunduğu Güney Kore’de hüküm giydi.

Oh Yeong Su… Fotoğraf: Netflix

Oh, insanların yüksek bir para ödülü için hayat ve ölüm arasında yarıştığı Squid Game’deki en yaşlı oyuncuyu canlandırıyordu.

Dizideki rolüyle 2022’de Altın Küre kazanan Oh, ödülü almasından kısa süre sonra tacizle suçlanmıştı. Bir kadın oyuncu, 2017’de birlikte çalıştıkları sırada Oh’un kendisine uygunsuz biçimde dokunarak taciz ettiğini öne sürmüştü.

Soruşturma sonunda mahkeme Oh’a sekiz ay hapis cezası ve 40 saat cinsel şiddet derslerine katılma zorunluluğu verdi. Ancak hapis cezası askıya alındı.

Suçlama üzerine kültür bakanlığı davanın sonuçlanmasını beklemeden Oh’uun yer aldığı bir hükümet reklamını yayından kaldırmıştı.

Güney Kore yasasına göre uygunsuz saldırı suçu genellikle ‘istenmeyen cinsel temas’ olarak tanımlanıyor ancak cinsel saldırı veya tecavüzü kapsamıyor.

Suçlama, 10 yıla kadar potansiyel hapis cezası veya 15 milyon Güney Kore wonu (Yaklaşık 308 bin TL) para cezası öngörüyor.