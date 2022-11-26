Kapatılan dosya açılıyor: Cinsel tacizle suçlanan Squid Game oyuncusunun reklamı yayından kaldırıldı

Dijital yayın platformu Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan ‘Squid Game’in oyuncusu 78 yaşındaki O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına ‘uygunsuz şekilde dokunmakla’ suçlanıyor.

Squid Game oyuncusu 78 yaşındaki O Yeong-su, cinsel tacizle suçlanıyor

Oyuncu bu iddiaları reddederken, Seul’daki Kültür Bakanlığı suçlamanın üzerine davanın sonuçlanmasını beklemeden O Yeong-su’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayından kaldırdı.

BBC’nin Yonhap haber ajansından aktardığına göre şikayetçi kadın, ilk defa geçen yıl Aralık ayında polise gitti ancak dosya Nisan ayında açılmadan kapandı. Şimdi ise savcılık kadının yeniden şikayeti üzerine kapatılan dosyayı açıyor.

O Yeong-su, Altın Küre’de yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan ilk Güney Koreli oyuncu olmuştu.

İnsanların yüksek bir para ödülü için hayat ve ölüm arasında yarıştığı Squid Game’deki en yaşlı oyuncuyu canlandırıyordu.