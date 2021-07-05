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Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan Cumhuriyet’e 1 milyon liralık tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesine ‘kendisine yönelik kişilik haklarını hedef aldığını iddia ettiği yayınlar nedeniyle’ 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca ‘Cumhuriyet gazetesi tarafından 52 gündür 254’ü doğrudan müvekkiline yönelik olmak üzere, toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını’ iddia etti.


Kızılca, ‘müvekkilinin kişilik haklarını hedef aldığını, bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığını’ öne sürdü.

Bakanın avukatı, şunları söyledi:

“Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine 1 milyon Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmıştır.”

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