Soylu, kendisine 5 kuruş değer biçen Kılıçdaroğlu’na, 1 milyonluk tazminat davasıyla karşılık verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce hakkında “Ederi kadar” diyerek 5 kuruşluk manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Fotoğraf: Süleyman Soylu ve Kemal Kılıçdaroğlu karşılıklı tazmianat davaları açtı. (AA-CHP)

Kılıçdaroğlu, hakkında paylaştığı mesajlarda “Onursuz” diyen Soylu hakkında 5 kuruşluk dava açmıştı

Davayı duyuran CHP’nin avukatlarından Celal Çelik şunları kaydetmişti: “Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu’ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince; Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık. Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk…”

Soylu’dan karşı dava

Kılıçdaroğlu’nun bu davasının ardından Soylu da karşı dava açtı.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Soylu, şunları yazdı: “Tam bir FETÖroman Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ’cülük davası hâlâ devam eden avukatı C.Ç. (Celal Çelik) de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de Kılıçdaroğlu adına dava açar. Biz de Kılıçdaroğlu’na, hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık.”

Kılıçdaroğlu’ndan ‘fotoroman’ çıkışı

Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla, Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamış, bu videoda Soylu’ya şöyle seslenmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Belediye başkanlarımızla da konuştuk gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, rezil adamlara asla sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz.”

Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu hakkında ‘sansür yasası’ kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.