Kılıçdaroğlu, Soylu’ya ‘biçtiği değer’ tutarında tazminat davası açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında paylaştığı mesajlarda “Onursuz” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 5 kuruşluk dava açtı.

Davayı duyuran CHP’nin avukatlarından Celal Çelik şunları kaydetti: “Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu’ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık.”

Fototğraf: Dİken/AA-CHP

Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla, Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamış, bu videoda Soylu’ya şöyle seslenmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Belediye başkanlarımızla da konuştuk gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, rezil adamlara asla sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz.”

Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu hakkında ‘sansür yasası’ kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

‘Değeri kadar tazminat’

Daha sonra Twitter’dan Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak ‘onursuz’ ifadesini sarf etti.

CHP’nin avukatlarından Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine ‘Süleyman Soylu’ya biçilen değer’ gereğinde 5 kuruşluk tazminat davası açıldığını duyurdu.

Hakaret suçu için de suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Çelik, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Süleyman Soylu ‘onursuz’ hakaretinin hesabını verecek! Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu’ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk…”