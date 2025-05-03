Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 5 Mayıs Pazartesi İstanbul’da defnedilecek.
Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyurulmuştu. Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurmuştu.
Önder bugün saat 16:10’da hayatını kaybetti.
DEM Parti’nin cenaze programı açıklaması şöyle:
Sırrı Süreyya Önder yarın (5 Mayıs Pazartesi) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacaktır. Cenaze programının detayları şöyledir:
- 12:00 – AKM’de Anma Etkinliği düzenlecektir.
- İkindi Namazından sonra Levent’teki Barbaros Camiinden cenaze namazı kılınacaktır.
- Ardından Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecektir.
- Yarından itibaren bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecektir.
- Bugün de saat 19.15’ten itibaren Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecektir.