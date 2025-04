Sırrı Süreyya Önder'in doktoru: Zayıf da olsa umudumuz var

Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili “Bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var” dedi.

Fotoğraf: AA

Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu. 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı açıklanmıştı.

Prof. Dr. Sağbaş, Önder’in sağlık durumu ve tedavisiyle ilgili Mezopotamya Ajansı‘na konuştu.

Sağbaş özetle şunları söyledi:

Tedavisi

* Bu çok yönlü bir tedavidir. Kalbi destekleyici ilaç ve nitrik oksit veriyoruz. Aslında akciğer damar yatağındaki basıncı düşürmek ve kalbin önündeki yükü azaltmak için bu ilaçları veriyoruz. Aortitten (kalp damarı iltihaplanması) dolayı aorta da tekrar bir problem olmasın diye kortizon veriliyor. Yine beyin ödemini azaltmak için kortizon veriyoruz.

* Geniş spektrumda enfeksiyon çıkmasın diye antibiyotik veriyoruz. En çok korktuğumuz şeylerden biri de enfeksiyondur. Kan dolaşım iyi sağlansın diye kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Yani bu böyle çok ayaklı, çok parametreli bir tedavi. Birçok arkadaşımız bu tedaviye katılıyor ve üstleniyor. Bir takım çalışması şeklinde götürüyoruz.

‘Uyutucu almıyor ama uyanmıyor’

* Şu an uyutucu hiçbir ilaç almıyor. Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem; inşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. ‘Anoksik beyin’ diyoruz. Bu resüsitasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an “Beynindeki hadise net budur” diyemiyoruz; daha doğrusu nörologlar diyemiyor.

‘Mucizenin peşindeyiz’

* Aslında şanslı çünkü şu hale gelmesi büyük mucizedir. Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var.