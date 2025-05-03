DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder'in barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından DEM Parti, sosyal medya hesabı üzerinden taziye paylaştı.

Fotoğraf: AA

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyurulmuştu. Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurmuştu.

Önder bugün saat 16:10’da hayatını kaybetti.

DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

“İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder’in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.”

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti