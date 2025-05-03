Siyasetçilerden Sırrı Süreyya Önder'e taziye mesajları

Siyasetçiler, hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları paylaştı.

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Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyurulmuştu. Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurmuştu.

Önder bugün saat 16:10’da hayatını kaybetti.

Siyasetçilerin Önder paylaşımları şöyle:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

“TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

“TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağolsun.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:

“TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını teessürle öğrendim. Uzlaşmacı, sağduyulu kişiliği ve barışa olan inancıyla ülkemizin son dönem siyasetinde iz bırakmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine yakınlarına, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

“TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

”Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun”