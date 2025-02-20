Sinop kıyılarında denizanası istilası

Sinop kıyılarını denizanaları istila etti. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi, avlanma ve kirlilik gibi faktörler Karadeniz’deki denizanası sayısını artırıyor.

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175 kilometre kıyı şeridine sahip Sinop’taki iç liman bölgesinde binlerce denizanası görüldü.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, bu kadar çok denizanasının yılın bu döneminde bir araya toplanmasının çeşitli sebeplerinin olabileceğini söyledi.

Önceki araştırmalarında Samsun kıyılarında böyle görüntülerle karşılaştıklarını söyleyen Bat, şubatla birlikte Sinop kıyılarında denizanalarının yoğunlaştığını belirtti.

Profesör şunları söyledi:

* “Bunlar içerisinde en önemli etken, iklimsel değişiklik. İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artması söz konusu olabilir. Kıyılarda su sıcaklığının daha yüksek olması, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor.

Bunun dışında, aşırı avcılık söz konusu olursa ya da aynı zooplankton organizmaları tüketen balıkların avlanmasıyla denizanalarına daha fazla besin kalabiliyor.

* Çünkü denizanaları da etçil organizmalar. Bunların küçük balıklarla ortak besinleri, zooplankton organizmalar. Bunun da etkisi olabilir.

* İstilacı türler, gemi sintine suyu veya gemiye yapışarak gelen türler, Karadeniz ekosisteminin yavaş yavaş değiştiğine işaret edebilir. Bunların etkisiyle bu dönemlerde denizanalarının artmış olduğunu söyleyebiliriz.

Bat, denizanası sayısındaki artışta nedenlerden birini de kirlilik olduğunu belirterek sözlerini şöyle bitirdi:

“Bu noktada hafif kirlilikten bahsetmek söz konusu olabilir. Kıyı bölgelerinin özellikle evsel atıklarla kirlenmeye başlaması, buradaki besin miktarında ya da besleyici elementlerde artış göstermesine yol açabilir.

Dolayısıyla böyle bir ortamın denizanaları için uygun olduğuna dikkati çekmek gerekir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde denizanalarında yoğun artış söz konusu olabilir.”