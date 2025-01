Sinema 2025’e hazır: Merakla beklenen 11 film vizyona girecek

Pandemiyle tökezleyen, grevler ve Filistin protestolarının gölgesinde bir yılı daha geride bırakan sinema dünyasını rekabet dolu bir sene bekliyor.

Barbie ve Oppenheimer filmleri 2023’te büyük gişe hasılatı elde etmişti.

Dijital platformlar arasındaki rekabetse giderek artıyor.

BBC Türkçe, 2025’te vizyona girecek filmleri derledi:

Nosferatu

Yeni yılın başında vizyona girecek filmlerden biri ‘Nosferatu‘.

Korku filmleriyle tanınan yönetmen Robert Eggers, bu filminde Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe ve Bill Skarsgård ile çalıştı.

Filmde vampirlerin karanlık dünyası anlatılıyor.

Filmin vizyon tarihi: 3 Ocak 2025

Mickey 17

Oscar ödüllü Parazit’in yönetmeni Bong Joon-ho’nun yeni filmi ‘Mickey 17’ bilimkurgu ve kara komedi türünde.

Başrolde Alacakaranlık serisiyle tanınan Robert Pattinson var.

Kitap uyarlaması olan filmde gezegenler ve yıldızlar arası yolculuklar ve bu yolculukların kahramanları anlatılıyor.

Filmin vizyon tarihi: 18 Nisan 2025

Nickel Boys

‘Nickel Boys’ aynı adlı, Pulitzer ödüllü bir romandan uyarlama.

Film, siyah bir gencin 60’ların Florida’sında ırkçılığa karşı mücadelesini anlatıyor.

Filmin yapım şirketi, ’12 Years a Slave’ ve ‘Moonlight’ gibi filmler de yapmıştı.

Filmin vizyon tarihi belirsiz.

Babygirl

‘Babygirl’ ilk kez bu yıl Venedik Film Festivali’nde gösterildi.

Büyük bir şirkette CEO olarak çalışan Nicole Kidman’ın hayat verdiği karakter Romy, Harris Dickinson’ın canlandırdığı Samuel isimli bir stajyerle yasak ilişki yaşıyor.

Vizyon tarihi: 24 Ocak 2025.

A real pain

Facebook’un kuruluşunu anlatan ‘The Social Network‘ filmiyle tanınan oyuncu Jesse Eisenberg, ‘A Real Pain’ filminde hem başrolü üstlendi, hem de yönetmenlik yaptı.

Eisenberg ve Kieran Culkin filmde büyükanneleri için Polonya’ya seyahate çıkan iki kuzeni canlandırıyor.

Filmin yapımcılarından biri de oyuncu Emma Stone.

Filmin vizyon tarihi: 28 Şubat 2025

A Complete Unknown

Film, ünlü Amerikalı müzisyen Bob Dylan hakkında.

Dylan daha önce senaryoya onay vermişti. Filmin başrolünde Timothée Chalamet yer alıyor.

Müzisyen Joan Baez’iyse Monica Barbaro canlandırıyor.

Filmin vizyon tarihi: 7 Şubat 2025

The Seed of the Sacred Fig

‘The Seed of the Sacred Fig’in ilk gösterimi bu yıl Cannes Film Festivali’nde yapıldı ve jüri özel ödülü aldı.

Yönetmen Mohammad Rasoulof, İran’da protestolara destek verdiği gerekçesiyle hapis ve kırbaç cezası almıştı. Filmi gizlice çeken Rasoulof, daha sonra İran’dan kaçtı.

Cinsiyet eşitsizliği ve din üzerinden yapılan baskıyı anlatan filmin vizyon tarihi: 10 Ocak 2025

28 Years Later

Danny Boyle’un distopya türündeki kült filmi ’28 Days Later’ın devamı niteliğindeki ’28 Years Later’da Cillian Murphy yeniden başrolde.

Filmin vizyon tarihi: 20 Haziran 2025

Mission: Impossible-Final Recknoning

Tom Cruise’un ajan Ethan Hunt’ı canlandırdığı ‘Mission: Impossible’ serisi son filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor.

Serinin çoğu filmini yöneten Christopher McQuarrie yeniden yönetmen koltuğunda.

Filmin vizyon tarihi: 23 Mayıs 2025

F1

Eski bir Formula 1 pilotunun yeniden yarışlara dönüşünü anlatan ‘F1’ filminde Brad Pitt ve Javier Bardem başrolde.

Filmin yönetmenliğiniyse Joseph Kosinski üstleniyor.

Filmin vizyon tarihi: 27 Haziran 2025

Hamlet

Paul Mescal.

‘Aftersun’la tanınan oyuncu Paul Mescal, bu kez William Shakespeare olarak izleyici karşısına çıkacak.

Maggie O’Farrell’in aynı isimli çok satan romanından uyarlanan filmde, Hamlet’e ilham veren hikaye ve Shakespeare ilişkisi ile ailesi anlatılıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Nomadland ile Oscar kazanan Chloe Zhao var.

Filmin vizyon tarihi belirsiz.

2025’te gösterime girecek süper kahramanlar filmi: ‘Captain America: Brave New World’, ‘Superman’, ‘The Fantastic Four: First Steps‘ olacak.