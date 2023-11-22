İtalyan sinemasının en yeni yapımları İstanbul’da

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, çağdaş İtalyan sinemasının en yeni yapımlarını 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul’a getiriyor.

Fotoğraf: Kaptan Benim

Sinema meraklılarının heyecanla beklediği ‘İtalyan Sinemasıyla Buluşma’ bu yıl 14’üncü kez gerçekleşiyor.

Venedik Film Festivali ve 2023 Roma Film Festivali başta olmak üzere uluslararası festivallerde gösterilen ve geçen yılın İtalyan film üretimini temsil eden sekiz filmin Türkiye prömiyerini yapacağı 14’üncü İtalyan Sinemasıyla Buluşma kapsamında filmler, orijinal dilinde ve hem Türkçe hem de İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.

Gösterimler, Beyoğlu’nda tarihi Casa d’Italia binasında yer alan İtalyan Kültür Merkezi’nde ve Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek.

Fotoğraf: Hiçbir Yerde

Casa d’Italia Tiyatro Salonu’ndaki gösterimler rezervasyon gerekmeksizin, ücretsiz olarak gerçekleşecek. Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek gösterimlerin biletleri ise, salonun internet sitesinden ve gişesinden temin edilebilecek.

İtalya’nın Oscar adayı Matteo Garrone’nin ‘Kaptan Benim’ adlı filmiyle açılacak etkinlik, kapanışını Paola Cortellesi imzalı ‘Hâlâ Umut Var‘ filmiyle yapacak.

Fotoğraf: Lubo

Programın tamamı şu şekilde: