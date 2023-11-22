İtalyan sinemasının en yeni yapımları İstanbul’da

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, çağdaş İtalyan sinemasının en yeni yapımlarını 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul’a getiriyor.
Sinema meraklılarının heyecanla beklediği ‘İtalyan Sinemasıyla Buluşma’ bu yıl 14’üncü kez gerçekleşiyor.
Venedik Film Festivali ve 2023 Roma Film Festivali başta olmak üzere uluslararası festivallerde gösterilen ve geçen yılın İtalyan film üretimini temsil eden sekiz filmin Türkiye prömiyerini yapacağı 14’üncü İtalyan Sinemasıyla Buluşma kapsamında filmler, orijinal dilinde ve hem Türkçe hem de İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.
Gösterimler, Beyoğlu’nda tarihi Casa d’Italia binasında yer alan İtalyan Kültür Merkezi’nde ve Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek.
Casa d’Italia Tiyatro Salonu’ndaki gösterimler rezervasyon gerekmeksizin, ücretsiz olarak gerçekleşecek. Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek gösterimlerin biletleri ise, salonun internet sitesinden ve gişesinden temin edilebilecek.
İtalya’nın Oscar adayı Matteo Garrone’nin ‘Kaptan Benim’ adlı filmiyle açılacak etkinlik, kapanışını Paola Cortellesi imzalı ‘Hâlâ Umut Var‘ filmiyle yapacak.
Programın tamamı şu şekilde:
- 27 Kasım Pazartesi
‘Io Capitano/Kaptan Benim’ (Yönetmen: Matteo Garrone)
Casa d’Italia Tiyatro Salonu
Saat: 20:00
- 28 Kasım Salı
‘El Paraiso/Cennet’ (Yönetmen: Enrico Maria Artale)
Casa d’Italia Tiyatro Salonu
Saat: 20.00
‘Te L’avevo Detto/Sana Söylemiştim’ (Yönetmen: Ginevra Elkann)
Sinematek/Sinema Evi Kadıköy
Saat: 20.00
- 29 Kasım Çarşamba
‘Comandante/Komutan'(Yönetmen: Edoardo De Angelis)
Casa d’Italia Tiyatro Salonu
Saat: 20.00
‘Una Sterminata Domenica/Sonsuz Pazar’ (Yönetmen: Alain Parroni)
Sinematek/Sinema Evi Kadıköy
Saat: 20.00
- 30 Kasım Perşembe
‘Invelle/Hiçbir Yerde’ (Yönetmen: Simone Massi)
Casa d’Italia Tiyatro Salonu
Saat: 18.00
‘Te L’avevo Detto/Sana Söylemiştim’ (Yönetmen: Ginevra Elkann)
Casa d’Italia Tiyatro Salonu
Saat: 20.00
- 1 Aralık Cuma
‘Una Sterminata Domenica/Sonsuz Pazar’ (Yönetmen: Alain Parroni)
Casa d’Italia Tiyatro Salonu
Saat: 20.00
‘Invelle/Hiçbir Yerde’ (Yönetmen: Simone Massi)
Sinematek/Sinema Evi Kadıköy
Saat: 20.00
- 2 Aralık Cumartesi
‘Lubo’ (Yönetmen: Giorgio Diritti)
Casa d’Italia Tiyatro Salonu
Saat: 20.00. ‘Comandante/Komutan’ (Yönetmen: Edoardo De Angelis) Sinematek/Sinema Evi Kadıköy Saat: 14.00 ‘Io Capitano/Kaptan Benim’ (Yönetmen: Matteo Garrone) Sinematek/Sinema Evi Kadıköy Saat: 18.30
- 3 Aralık Pazar ‘C’è Ancora Domani/Hâlâ Umut Var’ (Yönetmen: Paola Cortellesi) Casa d’Italia Tiyatro Salonu Saat: 20.00 ‘El Paraiso/Cennet’ (Yönetmen: Enrico Maria Artale) Sinematek/Sinema Evi Kadıköy Saat: 14.00 ‘Lubo’ (Yönetmen: Giorgio Diritti) Sinematek/Sinema Evi Kadıköy Saat: 18.30