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İtalyan sinemasının en yeni yapımları İstanbul’da

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, çağdaş İtalyan sinemasının en yeni yapımlarını 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul’a getiriyor.

Fotoğraf: Kaptan Benim

Sinema meraklılarının heyecanla beklediği ‘İtalyan Sinemasıyla Buluşma’ bu yıl 14’üncü kez gerçekleşiyor.


Venedik Film Festivali ve 2023 Roma Film Festivali başta olmak üzere uluslararası festivallerde gösterilen ve geçen yılın İtalyan film üretimini temsil eden sekiz filmin Türkiye prömiyerini yapacağı 14’üncü İtalyan Sinemasıyla Buluşma kapsamında filmler, orijinal dilinde ve hem Türkçe hem de İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.

Gösterimler, Beyoğlu’nda tarihi Casa d’Italia binasında yer alan İtalyan Kültür Merkezi’nde ve Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek.

Fotoğraf: Hiçbir Yerde

Casa d’Italia Tiyatro Salonu’ndaki gösterimler rezervasyon gerekmeksizin, ücretsiz olarak gerçekleşecek. Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek gösterimlerin biletleri ise, salonun internet sitesinden ve gişesinden temin edilebilecek.

İtalya’nın Oscar adayı Matteo Garrone’nin ‘Kaptan Benim’ adlı filmiyle açılacak etkinlik, kapanışını Paola Cortellesi imzalı ‘Hâlâ Umut Var‘ filmiyle yapacak.

Fotoğraf: Lubo

Programın tamamı şu şekilde:

  • 27 Kasım Pazartesi
    ‘Io Capitano/Kaptan Benim’ (Yönetmen: Matteo Garrone)
    Casa d’Italia Tiyatro Salonu
    Saat: 20:00
  • 28 Kasım Salı
    ‘El Paraiso/Cennet’ (Yönetmen: Enrico Maria Artale)
    Casa d’Italia Tiyatro Salonu
    Saat: 20.00
    ‘Te L’avevo Detto/Sana Söylemiştim’ (Yönetmen: Ginevra Elkann)
    Sinematek/Sinema Evi Kadıköy
    Saat: 20.00
  • 29 Kasım Çarşamba
    ‘Comandante/Komutan'(Yönetmen: Edoardo De Angelis)
    Casa d’Italia Tiyatro Salonu
    Saat: 20.00
    ‘Una Sterminata Domenica/Sonsuz Pazar’ (Yönetmen: Alain Parroni)
    Sinematek/Sinema Evi Kadıköy
    Saat: 20.00
  • 30 Kasım Perşembe
    ‘Invelle/Hiçbir Yerde’ (Yönetmen: Simone Massi)
    Casa d’Italia Tiyatro Salonu
    Saat: 18.00
    ‘Te L’avevo Detto/Sana Söylemiştim’ (Yönetmen: Ginevra Elkann)
    Casa d’Italia Tiyatro Salonu
    Saat: 20.00
  • 1 Aralık Cuma
    ‘Una Sterminata Domenica/Sonsuz Pazar’ (Yönetmen: Alain Parroni)
    Casa d’Italia Tiyatro Salonu
    Saat: 20.00
    ‘Invelle/Hiçbir Yerde’ (Yönetmen: Simone Massi)
    Sinematek/Sinema Evi Kadıköy
    Saat: 20.00
  • 2 Aralık Cumartesi
    ‘Lubo’ (Yönetmen: Giorgio Diritti)
    Casa d’Italia Tiyatro Salonu
    Saat: 20.00. ‘Comandante/Komutan’ (Yönetmen: Edoardo De Angelis) Sinematek/Sinema Evi Kadıköy Saat: 14.00 ‘Io Capitano/Kaptan Benim’ (Yönetmen: Matteo Garrone) Sinematek/Sinema Evi Kadıköy Saat: 18.30
  • 3 Aralık Pazar ‘C’è Ancora Domani/Hâlâ Umut Var’ (Yönetmen: Paola Cortellesi) Casa d’Italia Tiyatro Salonu Saat: 20.00 ‘El Paraiso/Cennet’ (Yönetmen: Enrico Maria Artale) Sinematek/Sinema Evi Kadıköy Saat: 14.00 ‘Lubo’ (Yönetmen: Giorgio Diritti) Sinematek/Sinema Evi Kadıköy Saat: 18.30

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