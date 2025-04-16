Sine-Sen: Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangında yapım amiri hayatını kaybetti

‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin setinde çıkan yangında yapım amiri hayatını kaybetti.
Dizi setinde daha önce de yangın çıkmış, platonun yangında kül olması sonucu çekimlerin yapıldığı köşk yeniden inşa edilmişti.
Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yangında bir set çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı:
“Şakir Paşa ve Ailesi setinde çıkan yangında yapım amiri olan 43 yaşındaki Serkan Sükyan, dumandan etkilenmesi sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapım şirketlerinin kar hırsı, setlerde alınmayan İSİG önlemleri hayatlarımızı almaya devam ediyor.”
Şakir Paşa ve Ailesi setinde çıkan yangında yapım amiri olan 43 yaşındaki Serkan Taki, dumandan etkilenmesi sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.— Sine-Sen (@DiskSine) April 16, 2025
Yapım şirketlerinin kar hırsı, setlerde alınmayan İSİG önlemleri hayatlarımızı almaya devam ediyor. pic.twitter.com/3oB8mGPBBR