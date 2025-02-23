'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin YouTube'daki tüm içerikleri kaldırıldı

‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin YouTube’daki tüm içerikleri kaldırıldı.

Fotoğraf: Now Tv

NOW TV’de pazar günleri yayınlanan ve Şakir Paşa ailesini konu alan dizi için Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları kendilerinden izin alınmadığını belirterek hukuki süreç başlatmıştı.

Başvuruyu karara bağlayan İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi hem geçici tedbirle dizinin yayını durdurdu, hem de tekrar yayınlarını iptal etti.

Dizi mahkeme kararından önce de RTÜK’ten üç haftalık yayın durdurma cezası almıştı.

Yayınların durdurulması ve tekrar yasağının ardından dizinin YouTube’daki tüm içerikleri de kaldırıldı.