Mahkeme 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisini durdurdu

Mahkeme, Şakir Paşa ailesini konu alan ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisini tedbir kararıyla durdurdu.

Fotoğraf: NOW TV

NOW TV’de pazar günleri yayınlanan ve Şakir Paşa ailesini konu alan dizi için Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları kendilerinden izin alınmadığını belirterek hukuki süreç başlatmıştı.

Başvuruyu karara bağlayan mahkeme hem geçici tedbirle dizinin yayını durdurdu, hem de tekrar yayınlarını iptal etti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre karar kanala tebliğ edildiği için dizi bu hafta ekrana gelmeyecek.

Dizinin yapım şirketi Medyapım 24 Şubat’ta kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacak.

Dizi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan da üç yayın durdurma cezası almıştı.