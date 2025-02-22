RTÜK'ten 'Şakir Paşa Ailesi' açıklaması: Haysiyete yönelik saldırının etkisini artırmaktadır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, mahkeme kararıyla yayını durdurulan ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisi hakkında açıklama yaptı.

Fotoğraf: @sakirpasaailesidizisi / Instagram

NOW TV’de pazar günleri yayınlanan ve Şakir Paşa ailesini konu alan dizi için Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları kendilerinden izin alınmadığını belirterek hukuki süreç başlatmıştı.

Başvuruyu karara bağlayan İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi hem geçici tedbirle dizinin yayını durdurdu, hem de tekrar yayınlarını iptal etti.

Dizi mahkeme kararından önce de RTÜK’ten üç haftalık yayın durdurma cezası almıştı.

Şahin’in X’ten paylaştığı açıklama şöyle:

*Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun son üst kurul toplantısında toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığı, NOW TV’de yayınlanan ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisi hakkında İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nce dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

*İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nce diziyle ilgili alınan karar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

*Bilindiği gibi şeref ve haysiyet, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerlerdendir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırılar kimi zaman yazıyla gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlarla ortaya çıkabilmektedir. Yasalar kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınlarıyla gerçekleşmesi durumunda kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklemiştir.

*Belirtmek gerekir ki, özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir.

*Bu kapsamda, 6112 sayılı ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ‘Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu’ başlıklı 6’ncı maddesi; ‘Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez’ hükmünü içermektedir.

*Ayrıca, Anayasa’nın ‘Mahkemelerin Bağımsızlığı’ başlıklı 138’inci maddesi; ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ hükmünü içermektedir. Üst kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir.