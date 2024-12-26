Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği köşk yandı: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor

‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin çekildiği köşk yandı. Yapım şirketi sabotaj iddiasının değerlendirildiğini duyurdu.

Now Tv’de yayınlanan dizi, Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, ressam Fahrünnissa Zeid, gravür sanatçısı Aliye Berger, seramik sanatçısı Füreya Koral, oyuncu Şirin Devrim ile ressam Nejat Devrim’in mensup olduğu Şakir Paşa ailesini anlatıyor.

Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları dizi için kendilerinden izin alınmadığını belirtmiş ve hukuki süreci takip edeceklerini duyurmuşlardı.

Dizinin yapım şirketi olan Medyapım’sa hikayenin ‘sanat hürriyeti çerçevesinde’ basında çıkan haberler ve mahkeme belgelerine göre kurgulandığını savunmuştu.

Fotoğraf: @sakirpasaailesidizisi / Instagram

Dizinin resmi sayfasından yangına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Bu gece saat 01:30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. Bu pazar 3’üncü bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız.

Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Saygılarımızla.”