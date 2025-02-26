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Yaramazlara biraz batar!

'Şakir Paşa Ailesi' dizisi hakkındaki yayın yasağı kaldırıldı

‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisi hakkında verilen yayın ve çekim yasağı kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Fotoğraf: Now Tv

NOW TV’de pazarları yayınlanan ve Şakir Paşa ailesini anlatan dizi için Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları kendilerinden izin alınmadığını belirterek hukuki süreç başlatmıştı.


Başvuruyu karara bağlayan İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi hem geçici tedbirle dizinin yayınını durdurmuş, hem de tekrar yayınlarını iptal etmişti.

Yayınların durdurulması ve tekrar yasağının ardından dizinin YouTube’daki tüm içerikleri de kaldırılmıştı.

NOW TV’nin resmi X hesabından duyuruya göre diziye getirilen yayın ve çekim yasağı kaldırıldı.

Dizi mahkeme kararından önce de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) üç haftalık yayın durdurma cezası almıştı.

‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisinin YouTube’daki tüm içerikleri kaldırıldı

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