Şimşek’ten HDP’ye hesap blokesi açıklaması: Gereken çalışma yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP’ye ödenen Hazine yardımına bloke konması istemini reddetmesiyle ilgili “İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar” dedi.
Yargıtay başsavcılığı, HDP’nin 14 Mayıs’taki seçimlere girmediğini gerekçe göstererek AYM’den 400 milyon 228 bin TL’lik hazine yardımına tedbir konmasını istemişti.
AYM de oybirliğiyle ‘talebe ilişkin bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına’ hükmetmişti.
AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, “AYM istemi reddederek topu size attı, bir girişiminiz olacak mı” sorusuna “İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar” yanıtını verdi.
Ne olmuştu?
HDP, kapatma davasına karşı seçime Yeşil Sol Parti olarak girmişti. Kapatma davasında, Yargıtay başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta tebdiren bloke konmasına karar verilmişti. Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından martta ele alınmıştı.
Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konması kararını oy çokluğuyla kaldırmıştı.