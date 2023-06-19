AYM, Yargıtay’ın HDP’ye hesap blokesi talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay başsavcılığının HDP’ye ödenen Hazine yardımına bloke konması istemini ‘bu aşamada gerek olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

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Yargıtay başsavcılığı, HDP’nin 14 Mayıs’taki seçimlere girmediğini gerekçe göstererek AYM’den 400 milyon 228 bin TL’lik hazine yardımına tedbir konmasını istemişti.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre yüksek mahkeme, oybirliğiyle ‘talebe ilişkin bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına’ hükmetti.

Ne olmuştu?

HDP, kapatma davasına karşı seçime Yeşil Sol Parti olarak girmişti. Kapatma davasında, Yargıtay başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta tebdiren bloke konmasına karar verilmişti. Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından martta ele alınmıştı.

Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konması kararını oy çokluğuyla kaldırmıştı.