Şimşek: İftira Özgür Özel'e yakışmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Sayın (CHP Genel Başkanı Özgür) Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor” dedi.

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

Özel, Şimşek’e bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki MASAK raporları üzerinden yükleniyordu.

CHP lideri son olarak bugün Halk TV’de Şimşek’e ‘sahtekar’ dedi ve yine bakanın MASAK raporundan ‘haberdar olduğunu ve imzalatmak için baskı yaptığını’ iddiasını dile getirdi:

“Aralık, ocak, şubat boyunca televizyonlarda, Habertürk’te, NTV’de yani merkez medyada çıkan bütün yorumcular ne konuştu? MASAK raporu… MASAK raporu ne zaman talep edilmiş? 3 Mart. Görevlendirme ne zaman? 10 Mart. Ne zaman imzalanmış? 17 Mart. Operasyon ne zaman? 19 Mart.

Üç ay boyunca MASAK’ta büyük bir yolsuzluk raporundan bahsediliyor. Sen çıkıp da MASAK’a ‘Getirin raporu okuyayım’ deme… Kendi talimatıyla, onun da bir başkan yardım uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Utanç vesikası, peçeteden ibaret peçete.

Mehmet Şimşek kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır. Yalancı raporla adam tutuklanacak, rezervler yanacak. Eğer Mehmet Şimşek rezervleri bugünler için biriktirdiyse yazıklar olsun ona.”

MASAK iddiayı reddediyordu.

Şimşek de yeni bir açıklama yaparak Özel’i yalanladı.

X’teki açıklama şöyle:

‘İtibar suikastı’

* Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

* Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan savcılığa iletir.

‘Rapor sadece veri içeren yorumsuz bir doküman’

* Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.

* Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor.