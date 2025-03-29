Şimşek'ten Özel'e MASAK yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz” dedi.

Solda Mehmet Şimşek ve Özgür Özel.

CHP lideri Özgür Özel, Şimşek hakkında şunları demişti:

“Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK’a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya’daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek’i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır. Şimdi çıkmış utanmadan Özel, Türkiye’yi dünyaya şikayet ediyor diyor.”

Şimşek, X’ten Özel’in sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz.”