Özel: İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar

CHP lideri Özgür Özel, “Kenan Evren ve cuntasının emir aldığı yere, bu darbenin planlayıcıları da telefon açtılar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar” dedi.

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Özel bugün tek aday olarak girdiği CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda geçerli 1171 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultay kararı, 21 Mart’ta Özel’in deyimiyle ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla alınmıştı.

Kurultayın ardından düzenlenen Ankara’daki mitingde CHP lideri bir kez daha partililere seslendi.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Amerika’da ‘Trump’ın haberi vardı’ açıklamaları var’

* 19 Mart sabahı o darbeye kalkışanlar şunu gördü… Dayanışma sandıklarında 15,5 milyon vatandaş dünyayı şaşırtan, dünyanın gündemine oturan bir iş başardı. İşte o irade sizin iradeniz, patronun millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişinde bulunulmuş, millet buna sessiz kalmamış, darbeyi büyük bir cesaretle bastırmıştır.

* Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişinde bulunulmuş, millet buna sessiz kalmamış, darbeyi büyük bir cesaretle bastırmıştır.

* İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi 15 Temmuz’daki FETÖ’cülerin emir aldığı yere, 12 Eylül’de ‘bizim çocuklar’ denilen Kenan Evren ve cuntasının emir aldığı yere, bu darbenin planlayıcıları da telefon açtılar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar. Buradan bütün Türkiye’ye duyururum ki; Amerika’da kendi içlerinde İmamoğlu’nun tutuklanacağından Trump’ın haberi vardı, Amerika’ya soruldu açıklamaları var. Ne buradan ses çıkıyor, ne oradan ses çıkıyor. Oysa ilk günden beri söyledim; darbenin planlayıcıları, uygulayacıları burada ama hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanus ötesinde.

‘Trump’ın himayesinin peşinde olduğunu gösteriyor’

* Darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan’a sesleniyorum, çık ve bu kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi Amerika’nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle. Bunu söylemediği gibi yaptığı iş üç şeyi net olarak ortaya koyuyor: Birincisi, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızın masumiyetini ortaya koyuyor. Çünkü bu kötülüğü planlamış ve danışıyor. İkincisi, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ortaya koyuyor. Amerika söylerse, onay verirse gözaltı yapacak, tutuklayacak; onay vermezse serbest bırakacak. Üçüncüsü de işine geldiğinde oraya buraya ‘mandacı, himayeci’ diyen Erdoğan’ın, aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump’ın himayesinin peşinde olduğunu gösteriyor. Buradan cuntanın başına söylüyorum, yapılacak ilk seçimde seni ne Amerika ne de Trump kurtarır.

‘Cuntanın mali ayağı Mehmet Şimşektir’

* 47 yıl birinci parti seçilemedik. Suçu kendimizde aradık. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 47 gün bile göstermeye dayanamadılar. Oy alıp seçilince cumhurbaşkanı dediğimiz kişi bize darbeye kalkışınca biz de ona cuntacı dedik.

* Bomboş dosyalarıyla bu milleti ikna edemediler, yalancı tanık arıyorlar. Bütün dünyaya bunların nasıl bomboş MASAK raporunu alığını, güya demokrat Mehmet Şimşek diye bir bakanın maskesini düşürerek anlatıyorum. Cuntanın mali ayağı Mehmet Şimşek’tir.

‘7,2 milyon imzaya ulaştık’

* Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattık. Ekrem İmamoğlu’na özgürlük Erdoğan’a da sandığı getirmesini söyledikleri ‘Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum’ denen kampanyadır. Dünya siyaset tarihinin en büyük gensorusu; iktidara verilmiş en büyük güvensizlik oyu olacaktır. Başardığımızda Türkiye’deki seçmenlerin yarısından bir fazlasının güvensizlik oyunu erken seçim talebini aldığımızda karşımızda gayrı meşru duruma düşmüş, sandığı getirmekten başka çaresi kalmamış bir iktidar olacak. Şu anda 7,2 milyon imzaya ulaştık bile. Başta CHP üyeleri olmak üzere bu kampanyada katkı sağlamak isteyen tüm vatanseverleri bu düzene itirazı olan herkesi kampanyaya davet ediyoruz.