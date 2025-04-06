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Yaramazlara biraz batar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bakan Mehmet Şimşek’e itibar suikasti düzenlediğini öne sürdü.

Özel, bugün düzenlenen 21’inci CHP Olağanüstü Kurultayı’nda Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) üzerinde baskı kurduğunu ileri sürmüş ve “Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünen gerçekte Türkiye’deki cuntanın mali ayağı olan kişidir” demişti.


Bakanlık Özel’in bu sözlerine şu açıklamayla yanıt verdi:

“Birçok kez belirtildiği üzere MASAK’ın adli mercilere ilettiği bilgiler bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır.

Bu süreçte, sayın bakanımızın ve bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, sayın bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.”

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