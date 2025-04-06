MASAK'tan Özel'e yanıt: Bakanlık yöneticilerinin hiçbir dahli yok

CHP lideri Özgür Özel’in İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘baskısıyla’ imzalatıldığını öne sürmesinin ardından başkanlıktan açıklama geldi.

Görsel: AA

Özel, yeniden genel başkan seçildiği CHP’nin olağanüstü kurultayının ardından Ankara’da düzenlenen mitingde 19 Mart’la başlayan süreci bir kez daha ‘darbe’ diye tanımladı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için “Cuntanın mali ayağı” dedi.

Özel ayrıca MASAK raporlarıyla ilgili Şimşek’e şöyle seslendi: “Ey Mehmet Şimşek, MASAK’ta böyle paldır küldür raporu imzalatacak kimseleri bulamayınca ne baskılar yaptığını, çalışma arkadaşlarına Erdoğan’ın şerrinden nasıl korktuğunu anlattığını bilmiyor muyuz?”

CHP liderinin sözleri ardından MASAK’tan ‘mesnetsiz ithamlarla ilgili olarak kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu’ belirtilerek yazılı açıklama yayınlandı.

MASAK’ın açıklaması şöyle:

“MASAK’ın savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırladığı raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan tümüyle teknik bir süreç içinde, Başkanlığın yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında tamamlanmakta ve doğrudan talepte bulunan savcılığa iletilmektedir.

Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin bulunmamaktadır.

“Mevzuatına göre yetkilendirilmiş uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olması, hukuken ve yetkinlik açısından, hazırlanan raporların niteliğini zayıflatmamaktadır. MASAK’ın tüm raporları, diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı finansal verilere dayanmaktadır. MASAK raporlarındaki verilerin herhangi bir suç teşkil edip etmediği her zaman yargı mercilerinin takdirindedir. Mali suçlarla mücadele ülkemiz ve milletimiz için çok önemli olup, MASAK çalışmalarını kanunların verdiği yetki çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir.”Hazine ve Maliye Bakanlığı: Asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacak

