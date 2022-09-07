Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek hakim karşısına çıktı

Giresun’da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek’in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı.

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Şentürk, 16 Şubat’ta, Yalı Mahallesi’nde, Ankara’dan Giresun’a giden 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanan Gökçek gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

DHA’nın haberinde Şentürk’ün ailesi tarafından zorla nişanlandırıldığı öne sürülmüş, teyit edilmemiş bu iddiaya dayanarak sosyal medyada aile ‘linç edilmişti.’ Diken muhabiri Ayşegül Kasap’ın ulaştığı baba Bekir Şentürk kızını zorla nişanlama gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söylemiş, mahalle muhtarı İsmail Yüksel de Diken’e babayı doğrular yönde konuşmuştu.

SEGBİS üzerinden katıldı

Giresun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına, Gökçek tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sıla Şentürk’ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk’ün de hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın’ın katılım talebi mahkeme heyetince kabul edildi.

Gökçek, ifadesinde, olay günü beraber kaçmak için anlaştıkları Şentürk’ün evine gittiğini, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, cinayeti işlediğini kabul etti.

Mahkeme başkanının iddianamede geçen, sanığın eylemi öncesinde ”Uçakta bıçak gider mi” şeklinde internetten arama yaptığı bilgisine yönelik sorusuna Gökçek, bıçaklara merakı ve ilgisinin olduğunu, yurt dışındaki farklı sitelerde bu nedenle aramalar yaptığını öne sürdü.

Baba Bekir Şentürk, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

‘Çocuğumu ondan kurtarmaya çalışıyordum’

Anne Asiye Şentürk de kızını sanıktan kurtarmaya çalıştığını dile getirerek, “Sanığın tüm anlattıkları yalandır. Sürekli bizi suçlamaktadır. Çocuğumu ondan kurtarmaya çalışıyordum. Evlendirme gibi bir niyetimiz yoktu. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Tanıklardan babaanne Hatice Şentürk, olay günü evde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Eve nasıl girdiğini görmedim. ‘Babaanne’ diye ses duydum. Yukarıya çıktım yerde yatıyordu. ‘Ne yaptın’ dedim. O da ‘Torunun sözünü tutmadı’ dedi. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim.”

Sıla Şentürk’ün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığın en ağır cezayı almaları yönündeki taleplerini iletti.

29 Kasım’a ertelendi

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 29 Kasım’a ertelendi.

İddianamede Gökçek hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ediliyor. Gökçek, mağdura yönelik ‘cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.