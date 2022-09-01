Sıcak hava dalgasını atlatan Bitcoin madencileri kontak açtı: Kar oranı muhtemelen azalacak

ABD’li Bitcoin madencileri, sıcak hava dalgasının dağılmasıyla platformları tekrardan açmaya hazırlanıyor. Buna rağmen madencilerin kârları muhtemelen azalacak.

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Bitcoin’in ortaya çıktığı 3 Ocak 2009’da dolaşımdaki Bitcoin sayısı 50’yken, bu sayı günümüze kadar sürekli arttı. Dolaşımdaki Bitcoin sayısının madencilik sayesinde artıyor.

Madenciler özel dizayn edilmiş cihazlarını kullanarak Bitcoin üretiyor. Cihazların işlem gücü kullanılarak Bitcoin bloklarının doğrulanması ve blok zincire eklenmesi süreci Bitcoin madenciliği olarak nitelendiriliyor. Bunun karşılığında Bitcoin ağı, sistemin işlemesini sağlamak ve teşvik amacıyla madencilere blok başına ödül sunuyor.

Bitcoin madenciliği için kullanılan makineler aşırı enerji harcadığı için sıcak havalar makineleri olumsuz etkiledi. Bu nedenle madenciliğe bir süre ara verilmişti. Madenciler, sıcak havanın dağılmasıyla üretime tekrardan başlamayı planlıyor. Ama madenci sayısının artması kar oranını düşürebilir.

Bloomberg’in aktardığına göre madencilik hizmetleri şirketi Luxor Teknoloji’nin CEO’su Nick Hansen, “Uzun zaman önce satın alınan makineler fişe takılıyor” dedi. Diğer bir şirket Marathon, son haftalarda on binlerce makineye enerji vermeye başlarken Core Scientific son iki ayda ABD genelinde en az 30 bin sunucuyu çalıştırdı.

Bitcoin madenciliğindeki zorluğu ölçen bir parametreye göre de, bu zorluk son iki hafta içinde yüzde 9,26 arttı. Bu, ocaktan beri en yüksek artış. Bu da madencilerin kâr etmesinin zorlaşacağını gösteriyor çünkü madencilik için daha fazla enerji harcanması gerekiyor.

Küçük yatırımcı zorda

Şu anki durumdan büyük şirketler kârlı çıkabilir ama küçük madencilerin artan zorluklardan dolayı aynı ürün çıktısını alabilmesi için daha fazla harcaması gerekiyor. Harcanması gereken enerjinin artması dışında Bitcoin fiyatlarının düşmesi yatırımcıyı olumsuz etkiliyor. Bu da kârın düşmesine neden oluyor. Bitcoin, kasımda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolar seviyesinden 20 bin dolar seviyesine düştü.

Bitcoin’deki düşüş, madencilik şirketlerinin hisselerinin de düşmesine neden oldu. Örneğin, Riot yüzde 68 ve Core Scientific yüzde 79 düştü.

Teksas’ta işler iyi

Teksas gibi kripto dostu eyaletlerdeki sıcaklıklardaki düşüş, madencilerin teçhizatlarını elektrik şebekesine geri takmalarına olanak sağladı.

Texas Blockchain Konseyi başkanı Lee Bratcher, Bloomberg’e gönderdiği bir mesajda şunları dedi: “Teksas’taki daha düşük sıcaklıklar, madencilik aletlerinin çalışma hızının önceki haftalara göre artmasına yardımcı oldu. Teksas’taki en yüksek enerji talebinin temmuz ve ağustos başında gördüklerimizi aşması beklenmiyor.”

Son birkaç ayda Teksas’taki tarihi sıcak hava dalgasının neden olduğu güç krizi, eyaletteki neredeyse tüm büyük madencilik şirketlerini güç kullanımlarını azaltmaya sevk etti. ABD’de kripto madenciliği konusunda liberal düzenlemelere sahip diğer güney eyaletleri, yüksek sıcaklıklarda benzer şekilde elektrikleri kesmek durumunda kalmıştı.