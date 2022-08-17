En büyük Bitcoin madencileri üç ayda 1,5 milyar dolar zarar etti; kuleleri bile sattılar

ABD’nin halka açık en büyük üç Bitcoin madencilik şirketi, kripto piyasasındaki değer kayıplarından dolayı ikinci çeyrekte 1,5 milyar dolara yakın zarar etti.

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Son üç aylık kazanç raporlarına göre, Core Scientific, Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain, 30 Haziran’da sona eren ikinci çeyrekte sırasıyla 862 milyon, 192 milyon ve 366 milyon dolar net zarar bildirdi. Şirketlerin zarar etmesinde en büyük nedense Bitcoin’deki yüzde 60’lara varan değer kaybı.

Kripto madenciliği piyasası son haftalarda rahatlasa da şirketlerin hisseleri bu sene düşüşte. Madenciler, borcunu ödemek ve işletme maliyetlerini karşılamak için mücadele ederken, Bitcoin biriktirme pozisyonlarından ayrılmak ve Bitcoin satmak zorunda kaldılar.

Bloomberg’ün haberine göre analist Jarand Mellerud bir araştırma notunda, “Madenciler hala Bitcoin varlıklarını üretim oranlarından daha yüksek bir oranda boşaltıyor. Madenciler temmuzda 6 bin 200 Bitcoin sattı ve bu temmuz, 2022’de en çok Bitcoin satılan ikinci ay oldu” dedi.

Mellerud, en büyük madencilerinin haziranda 14 bin 600 kripto para sattıklarını ve 3 bin 900 kripto para ürettiklerini söyledi. Core Scientific, haziranda operasyonel maliyetleri ve fon genişlemesini karşılamak için Bitcoinlerinin yaklaşık yüzde 80’ini sattı. Bitfarms, aynı ay içinde 100 milyon dolar tutarında bir krediyi ödemek için varlıklarının neredeyse yarısını sattı. Madenciler daha fazla borç alıyor, ayakta kalmak için varlıklarını ve madencilik teçhizatlarını satıyorlar. Örneğin, Marathon adlı şirket madencilik kulelerini 58 milyon dolara satmak zorunda kaldı.

Son çeyrekte önemli darbeler alan sadece madenciler değildi. ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase Global de 1,1 milyar dolar zarar ederken, MicroStrategy 1 milyar dolardan fazla net zarar yazdı.