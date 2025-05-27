SDG ile Şam arasında El Hol anlaşması

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye ‘geçici’ hükümeti, El Hol kampında tutulan Suriye uyruklu IŞİD’lilerin tahliyesi konusunda anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: Wikipedia

Anlaşma kapsamında kamptaki Suriyelilerin hükümet kontrolündeki bölgelere dönmesi için ortak mekanizma kurulacak.

DW Türkçe‘nin haberine göre bir yetkili anlaşmaya yerel yetkililer, hükümet temsilcileri ve ABD öncülüğündeki IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu heyetinin katıldığı toplantıda varıldığını söyledi.

‘Kamp Şam’a devredilmeyecek’

Kampın Şam yönetimine devredileceği yönündeki haberleri yalanlayan yetkili toplantıda başka konunun görüşülmediğini söyledi.

El Hol kampı hakkında

Haseke’deki El Hol kampında 40 bine yakın tutuklu var. Bunların çoğunluğunu IŞİD mensuplarının eşleri ve çocukları oluşturuyor.

Pek çok Avrupa ülkesi kamplarda tutulan IŞİD bağlantılı vatandaşlarını kabul etmeye yanaşmazken; insan hakları örgütleri kamplardaki kötü yaşam koşullarına ve şiddet olaylarına işaret ediyor.

Kamptakilerin büyük çoğunluğu Irak ve Suriye vatandaşı.

Irak hükümeti son yıllarda kendi vatandaşlarını geri kabule başlamış ve bu konuda işbirliğini devam ettirmeye hazır olduğu mesajını vermişti.

Şam’la anlaşma kapsamında hapishanelerde tutulan yaklaşık 9 bin IŞİD üyesinin Şam denetimindeki bölgelere gönderilmesi hedefleniyor.

‘Beşli mekanizma’

Türkiye, omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG’yi ‘terör örgütü’ olarak görüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan PKK’nın Suriye’deki varlığını IŞİD cezaevleri üzerinden meşrulaştırmaya çalıştığını, sorunun çözümünü bölge ülkeleri olarak üstlenmeye hazır olduklarını söylemişti.

Ardından Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan da ‘beşli mekanizma’ kurmuştu.

Fidan beş ülkenin askeri ve istihbari kabiliyetlerini devreye sokarak operasyonlar düzenleyebileceğini kaydetmişti.



