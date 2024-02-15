Yaramazlara biraz batar!

Savcılık duyurdu: Kanadalı firma yetkilisi de gözaltında

Erzincan Başsavcılığı, Erzincan İliç’teki maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan sekiz şüpheli arasında firmanın Kanadalı yetkilisinin de olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: TRT Haber

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı.


Toprak altında kalan dokuz işçiyi bulma çalışmaları sürerken aralarında yönetici ve idareci pozisyonundaki sekiz şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Erzincan Başsavcılığı, ‘olayın meydana gelmesinde kusuru olduğu değerlendirilen’ ilgili firmanın işveren vekili pozisyonundaki Kanadalı bir kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğunu kaydetti.

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