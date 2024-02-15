Sivas Valiliği protesto istemiyor: Erzincan’a gidişler yasakladı

Sivas Valiliği, protesto eylemlerini engellemek amacıyla Erzincan’a gidişleri yasakladı.

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13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak altında kalan dokuz işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Sivas Valiliği de protesto eylemlerini engellemek amacıyla Erzincan’a gidişleri yasakladı.

Valilik’ten paylaşılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Erzincan’a kanuna aykırı eylemlere katılmak amacıyla gidebileceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimizden çıkışlarının Sivas coğrafi sınırları içerisinde 20/02/2024 günü saat 23.59’a kadar yedi gün süreli Valilik Makamının kararı gereğince yasaklanmıştır.”