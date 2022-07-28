Savaşın Hannover’e ‘soğuk duş’ etkisi

Almanya’nın Hannover kentinde, kamu binalarında sıcak su vanaları kapandı. Kışa kadar musluklardan sadece soğuk su akacak.

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Sıcak su kullanımının bir süreliğine de olsa durdurulmasının nedeni Rusya’yla yaşanan doğalgaz krizi. Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etti. Putin yönetimi kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı koz olarak doğalgazı kullandı. Avrupa Birliği (AB), üye ülkeleri kış aylarında tüketimi yüzde 15 azaltmaya çağırdı. Rus gazına bağlı AB, alternatif arayışında.

Rusya, son olarak 11 Temmuz’da Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 1 boru hattındaki doğalgazı ‘bakım’ gerekçesiyle 10 günlüğüne durdurdu. Almanya’da yönetim kısıntıya karşı önlem olarak halktan enerji sarfiyatını düşürmesini istedi; faturalara ekstra kalemler yansıtıldı.

2020 verilerine göre doğalgazının yüzde 49’unu Rusya’dan alan Almanya’da, Hannover enerji sarfiyatını azaltmak amacıyla sıcak suyu kesen ilk büyük kent oldu.

Belediye, kamu binalarında musluklardan el yıkama için, spor salonlarında, havuzlarda duş yapmak için sıcak su akmayacağını duyurdu. Bina ve tesislerde soğuk suyla el yıkanacak ve duş yapılacak.

Oda sıcaklığı azami 20 derece olacak

Belediyenin aldığı önlemler kapsamında çeşmelerden akan sular kapandı, müzelerde ve kamu binalarında gece aydınlatması kaldırıldı. Bundan böyle kamu binalarında nisandan eylül sonuna kadar hava soğuk da olsa kalorifer çalışmayacak. Oda sıcaklıkları azami 20 derece olacak. Taşınabilir klima, ısıtıcı ve radyatörler de yasak.

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, ülkenin Rus doğalgazına bağımlığını azaltmak amacıyla enerji sarfiyatını yüzde 15 düşürme hedefine ulaşabilmek için bu önlemleri aldıklarını söyledi.

Augsburg kenti gibi başka şehirler de çeşmelerin suyunu kapamak gibi önlemler aldı.