Sasa Polyester’in sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

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SPK haftalık bültenine göre kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ’nin iç kaynaklardan 52 milyon 601 bin 757,75 lira ve kar payından 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 lira olmak üzere toplam 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 liralık; Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ise 399 milyon 24 bin 320 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Sasa, 12 Nisan’da sermaye artırımına başvurduğunu açıklamıştı.

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.