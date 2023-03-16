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Yaramazlara biraz batar!

Sasa Polyester karını 15 kat artırdı

Sasa Polyester, 2022’de karını 2021’e göre 15 kat artırdı.

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Sasa, 2022 karını 10 milyar 589 milyon 574 bin lira olarak açıkladı. Şirket, önceki sene 697 milyon 435 bin lira kar açıklamıştı.


Böylelikle karını 15 kat artırdı.

Hisse değeri yedi katına çıkmıştı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıkmıştı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.

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