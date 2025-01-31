Şara: Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan bir geçiş hükümeti için çalışacağız

Suriye’nin ‘geçici cumhurbaşkanı’ Ahmed Hüseyin el-Şara, ilk ulusa sesleniş konuşmasında “Suriye’nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız” dedi.

Ahmed Hüseyin Şara. Fotoğraf: AA

29 Ocak’ta geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilen Şara, şöyle konuştu:

* Suriye’nin, on yıllar boyunca üzerimize çökmüş olan zalim bir rejimin prangalarından kurtuluşunun üzerinden 54 gün geçti. Dünyanın en baskıcı yönetim biçimlerinden biri sona erdi. Suriye, önce Allah’ın lütfuyla, sonra içeride ve dışarıda mücadele eden herkesin sayesinde özgürleşti.

* Dün, siyasi sürecin ilerlemesini sağlamak için hukuk uzmanlarıyla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından ülkenin sorumluluğunu devraldım. Bugün size bir hükümdar olarak değil, yaralı vatanımıza hizmet eden biri olarak sesleniyorum. Tüm gücüm ve irademle Suriye’nin birliğini ve kalkınmasını sağlamak için çalışacağım.

* Bu bir geçiş dönemi; ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır.

* Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye’nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye’nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek.

Şara dün meclisin feshedilmesi sonrası atılacak adımlara ilişkinse şöyle konuştu:

* Geçiş sürecinde yasama yetkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmak için hazırlık komitesi kuracağımı duyuruyorum.

* Önümüzdeki günlerde Ulusal Diyalog Konferansı’nın hazırlık komitesi açıklanacak. Bu konferans, gelecek siyasi programımız üzerine doğrudan tartışmalar ve istişareler için bir platform olacaktır.

* Bu adımlar tamamlandıktan sonra, geçiş döneminin hukuki temelini oluşturacak anayasal bildiriyi ilan edeceğiz.