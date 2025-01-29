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Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Suriye’de yeni yönetimin fiili lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

Fotoğraf: AA

Suriye Haber Ajansı’na (SANA) göre Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla ‘Zafer Konferansı’ düzenlendi.


Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

Abdülgani, Şara’yı geçiş döneminde Suriye’nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara’nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

2012 anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esad rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

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