Gözlemci: Suriye'de yönetime bağlı silahlı güçler, üç günde 35 kişiyi öldürdü

Suriye’de yeni yönetime bağlı güçlerin üç günde 35 kişiyi yargısız infaz ettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) 2024 Aralık’ta Halep’te bir Alevi türbesine saldırı düzenlendiğini öne sürmüştü. Bunun üzerine Aleviler Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama’da sokağa çıkmıştı.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yetkilileriyse iddiayı yalanlamış ve protestolardan sonra Humus’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

The Guardian’ın haberine göre Beşar Esad ve Baas rejimini deviren HTŞ’nin liderliğindeki yeni yönetime bağlı silahlı güçler Humus’ta çok sayıda kişiyi tutukladı.

Bir savaş gözlemcisi Suriye’nin yeni yönetimine bağlı silahlı güçlerin 72 saat içinde Esad dönemi subayları dahil 35 kişiyi yargısız infaz ettiğini söyledi.

SOHR ‘tutuklamalardan sonra 72 saatte 35 kişinin ölümüne neden olan ağır ihlalleri ve yargısız infazları takip ettiğini‘ duyurdu.

Suriye’de kaynak ağına sahip Britanya merkezli bir gözlemciye göre infaz edilenlerin çoğu, Esad hükümetinin eski subayları.

Sivil Barış Grubu da güvenlik taramasında Humus’taki birçok köyde sivil kurbanların olduğunu öne sürdü.

Grup, silahsız erkeklerin öldürülmesi dahil ‘haksız ihlalleri’ kınadı.