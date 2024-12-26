Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri romanı, Hindistan'da 36 yıl sonra yeniden satışta

Salman Rüşdi’nin ‘Şeytan Ayetleri’ romanı, Hindistan’da yasaklandığı 1988’den sonra ilk kez yeniden satılıyor.

Yasağın kalkma nedeniyse karara dair evrağın bulunamaması.

Bombay, Hindistan doğumlu Britanyalı yazar Salman Rüşdi. Fotoğraf: AA

Guardian‘ın haberine göre Salman Rüşdi’nin 1988’de yayımladığı ve bir fetva ardından on yıl boyunca ölüm tehditleri nedeniyle saklanmasına neden olan ‘Şeytan Ayetleri’ romanı, yazarın doğduğu yer Hindistan’da yeniden kitapçılarda.

Kitabın yayımlanması ardından İran’ın o dönemki dini lideri Ayetullah Humeyni, kitaptaki ‘küfür’ nedeniyle Rüşdi hakkında ölüm fermanı vermişti. İslam’la ilgili içeriği nedeniyle başlayan ayaklanmaların ardından 1988’de Hindistan’daki hükümet de kitabı yasaklamıştı.

Kitap ve yazar, ifade özgürlüğüne ilişkin şiddetli bir tartışmaların odağı oldu. Öte yandan Booker ödüllü yazar, romanı nedeniyle İran’ın hedefinde kalmaya devam ediyor.

Rüşdi, yeniden ortaya çıkmasından yıllar sonra 12 Ağustos 2022’de, New York’ta katıldığı bir etkinlikte karın, boyun ve yüzünden defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sırasında 75 yaşındaki yazar, bir gözünü kaybetti. 26 yaşındaki saldırgan, ikinci derece cinayete teşebbüsle yargılanıyor

Saldırı sonrasında BBC’ye konuşan Rüşdi, gözünün ‘rafadan yumurta gibi’ yanağından sarktığını ve gözünü kaybetmenin üzüntüsünü her gün yaşadığını söylemişti.

Şeytan Ayetleri’nin Hindistan’da 36 yıl aradan sonra yeniden satılmasıysa ifade özgürlüğüne şans tanınmasından kaynaklanmıyor.

Kitabı yasaklayan ilk hükümet emrinin evrağı bulunamadığı için geçen ay Delhi mahkemesi ‘böyle bir bildirimin mevcut olmadığını varsaymaktan başka seçenekleri olmadığını’ belirterek kararı iptal etti.

Böylece roman yeniden kitapçıların stoğuna girdi. Bir mağaza müdürünün aktardığına göre 1,999 rupilik (835 lira) fiyatına rağmen kitap çok satıyor.