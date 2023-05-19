Salman Rüşdi ‘geri döndü’: Harika hissediyorum

ABD’de geçen yıl bıçaklı saldırıya uğrayan ve bir gözünü kaybeden Britanyalı yazar Salman Rüşdi, dokuz ay sonra ilk kez kameralar karşısına çıkarak ‘harika hissettiğini’ söyledi.

Fotoğraf: New York Times

‘Şeytan Ayetleri’nin yazarı Ruşdi, 12 Ağustos’ta, New York eyaletinde Chautauqua Enstitüsü’nde konuşma yaptığı sırada karın, boyun ve yüzünden defalarca bıçaklanmış hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıda bir gözünü kaybeden Rüşdi, dokuz ay sonra ilk kez Amerikan Ulusal Tarih Müzesi’nde düzenlenen 2023 PEN Amerika Edebiyat Galası’nda kameralar karşısına çıktı.

PEN Yüzüncü Yıl Cesaret Ödülü’nü alan Rüşdi’nin galaya katılması orada bulunanlar için de sürpriz oldu.

Ancak onu tanıyanlar için konuşmasına bir şakayla başlaması sürpriz değildi.

Alkışlarla karşılanan Rüşdi, herkesi selamlayarak geri dönmenin güzel hissettirdiğini söyledi:

“Geri dönmek güzel. -dönmemenin aksine, ki bu da bir seçenekti- Zarların bu şekilde atılmasından oldukça memnunum. Kendimi harika hissediyorum. PEN Amerika’yla uzun bir ilişkim var, yazarların ve kitapçıların arasında olmaktan mutluyum”

Rüşdi, PEN Amerika’nın ve onun ifade özgürlüğünü koruma misyonunun, kitap yasaklarının olduğu bir dönemde hiç bu kadar ‘önemli’ olmadığını da vurguladı:

“Yeniden giriş için seçilecek doğru bir şey varsa o da budur diye düşündüm. Kitap dünyasının, sansüre karşı ve insan hakları için verilen mücadelenin bir parçası olmak.”