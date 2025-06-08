Rusya: Ordumuz Dnipropetrovsk'ta taarruza hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’ta ordunun Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaştığını ve Dnipropetrovsk bölgesine taarruza hazırlandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Rus Güney askeri birliklerinin Donetsk’teki Zarya yerleşim birimini kontrol ettiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Merkez kuvvetler grubunun 90’ıncı Tank Tümeni’ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor.”

Ukrayna’ya ait 64 İHA’yı çeşitli bölgeler üzerinde vurduk

Öte yandan bakanlık, Ukrayna’ya ait 64 insansız hava aracını (İHA) dün akşamdan bu sabaha kadar Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını da duyurdu.

Dün yerel saatle 23.00’ten bugün 07.00’ye kadar 61, 09.00’dan 09.30’a kadar da üç İHA’nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtilen açıklamaya göre İHA’la şu bölgelerde düşürüldü:

Moskova

Bryansk

Belgorod

Kaluga

Tula

Oryol

Kursk

Kırım

Ayrıca Rusya’daki bazı havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.